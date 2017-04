Le SCO d'Angers est revanchard

Suite des quarts de finale de la Coupe de France ce soir à 18 h 30 avec une opposition de Ligue 1 entre le SCO d'Angers et les Girondins de Bordeaux. Un match qui aura un goût de revanche pour les Angevins qui s'étaient inclinés le 19 janvier 2016 face aux Girondins. C'était alors un seizième de finale de Coupe de France.

Ce soir la donne est différente. Angers et Bordeaux se retrouvent pour une place dans le dernier carré. Les hommes de Jocelyn Gourvennec restent sur une défaite concédée dimanche soir face à l'OGC Nice. Un match où les marine et blanc avaient ouvert la marque avant de se faire reprendre par un but de Balotelli et Eysseric.



Pour les Girondins tout comme son président, la Coupe de France est un objectif et le but est d'aller le plus loin possible. Mais s'ils veulent décrocher une place en demi-finale, il faudra être sérieux et appliqué face à un SCO d'Angers qui peut être considéré comme leur bête noir.



En effet, dans l'historique des confrontations entre ces deux clubs, les coéquipiers de Cédric Carrasso sont venus à bout du SCO à une seule reprise. Cela tombe bien, car la dernière fois que les Bordelais se sont imposés c''était il y a plus d'un an en seizième de finale de Coupe de France.



Ce soir, Angers veut donc mettre fin à cette histoire et compte bien s'imposer. De leur côté, les hommes de Stéphane Moulin ont chuté ce week-end 2-1 sur la pelouse de la Beaujoire face au FC Nantes. Le SCO est en confiance car sur ces 9 derniers matchs, ils ont obtenu 6 succès assurant quasi leur place dans l'élite. Autre point, tout comme Guingamp qui s'est qualifié hier soir, cette Coupe réussit plutôt bien aux angevins. Du côté des forfaits pour Angers, Andreu, Kekteo et Saihi et pour Bordeaux Thomas Touré et Sabaly.



Groupe Angers: Letellier, Petric - Manceau, Martinez, Pavlovic, Thomas, Traoré - Capelle, Doré, Ndoye, Mangani, Santamaria, Tait - J. Bamba, Bérigaud, Diedhiou, Pépé, Sunu.



Groupe Bordeaux:







Greg Zerbone