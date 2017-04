Le coach d'Avranches a peur de Paris

Samedi soir Paris a éblouit beaucoup de personnes grâce à une belle victoire 4-1 face à l'AS Monaco. Parmi ces personnes, Damien Ott. Le coach d'Avranches qui rencontre le PSG en quart de finale de Coupe de France mercredi soir s'est vu époustouflé par le succès des hommes d'Emery et craint ce PSG.

C'est un peu effroyable, mais il faut faire avec. C'est un peu dur de trouver le sommeil après une telle démonstration. On se dit que la prochaine victime c'est nous, et ça ne rassure pas du tout. Ça remue. Là, entre eux et nous, ce n'est plus un décalage, on est dans un autre univers. Po, po, po ! Avec le président (Gilbert Guérin), on est tombés dans la dérision en suivant le match mais quand la réalité va arriver, que va-t-on faire ? On prend beaucoup de plaisir avant, c'est un événement délicieux. Mais pendant, il ne faut pas que ça devienne un cauchemar. Si c'est pour en prendre dix On va tâcher de ne pas se faire secouer dans tous les sens une fois les fauves lâchés dans l'arène.", confie t-il à L'Équipe.



GZ