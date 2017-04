La demi-finale Angers - Guingamp, c'est à 21h00

Ce soir à 21 h, début des demi-finales de Coupe de France avec le SCO d'Angers qui reçoit l'EA Guingamp pour une place en finale. Présentes toutes les deux dans l'élite cette saison, les deux équipes auront à coeur de se qualifier pour la marche ultime et y retrouver soit le PSG, soit Monaco.





Le Stade Raymond Kopa d'Angers devrait faire le plein ce soir pour la venue de l'EA Guingamp en demi-finale de Coupe de France. Les Guingampais mais également les Angevins sont des habitués de la compétition. Sur les trois dernières éditions, le SCO est arrivé une fois en demi-finale contre le PSG et une fois en quart de finale contre les Girondins de Bordeaux. Cette année, ils ont même pris leur revanche sur l'équipe des marine et blanc avec un succès au tour précédent, de quoi être en bonne forme avant d'aborder le match de ce soir.





L'EAG a gagné deux fois la Coupe



Pour les Bretons, c'est encore exceptionnel. Ils font partie de ces clubs qui font très souvent une perf en Coupe de France. La preuve, sur les 7 dernières années le club a obtenu de très bons résultats dans la compétition avec un 32e de finale, deux 8e tour, un 8e de finale, un 16e de finale, un quart, une demie et surtout deux finales gagnées contre Rennes, en 2009 et 2014. Les hommes d'Antoine Kombouaré auront donc à coeur de rallier une troisième fois le stade de France. L'équipe est habituée à aller très loin en Coupe de France et voudra venir à bout du SCO d'Angers à l'extérieur.



Pour ce qui est de la dynamique, les deux formations sont au coude à coude. Le week-end dernier, elles ont toutes deux perdues en Ligue 1. Pour Guingamp, défaite à Lille sur le score de 3-0 et en ce qui concerne le SCO défaite également 3-2 sur la pelouse de Dijon. Au classement, les Bretons sont assurés du maintien avec 44 points. Malgré tout, on ne peut pas en dire autant des hommes de Stéphane Moulin qui pointent à la 14e place avec 39 points. Pour le moment, même s'il devrait se convertir très vite le maintien n'est pas assuré à 100%. Pour ce qui est des confrontations en Coupe de France entre les deux clubs, le seul et dernier match dans l'histoire s'était soldé sur un succès 1-0 des Bretons en 1983.



Au tour précédent, Angers est venu à bout de Bordeaux à domicile tandis que Guingamp a eu un périlleux déplacement dans le Sud pour y jouer contre Frejus. Cette saison en championnat les coéquipiers de Cheikh Ndoye ont écrasé leur adversaire en championnat 3-0 le 18 mars dernier. Un match qui est certainement rester dans les mémoires des partenaires de Jimmy Briand qui auront à coeur de revanche ce soir sur la pelouse du Stade Raymond Kopa.



Voici les groupes des deux formations

EA Guingamp: Gardiens : Kallé Johnsson, Théo Guivarch.



Défenseurs : Jordan Ikoko, Jeremy Sorbon, Fernando Marçal, Baïssama Sankoh, Jonathan Martins Pereira, Christophe Kerbrat



Milieux : Lucas Deaux, Thibault Giresse, Ludovic Blas, Nill de Pauw, Mathieu Bodmer, Etienne Didot, Moustapha Diallo



Attaquants : Sloan Privat, Jimmy Briand, Alexandre Mendy, Yannis Salibur.



SCO Angers

Gardiens : Alexandre LETELLIER, Denis PETRIC.



Défenseurs : Issa CISSOKHO, Vincent MANCEAU, Mateo PAVLOVIC, Romain THOMAS, Ismaël TRAORÉ.



Milieux : Pierrick CAPELLE, Cheikh NDOYE, Thomas MANGANI, Baptiste SANTAMARIA, Flavien TAIT.



Attaquants : Jonathan BAMBA, Kévin BÉRIGAUD, Famara DIEDHIOU, Nicolas PÉPÉ, Gilles SUNU, Karl TOKO EKAMBI.



Grégory Zerbone