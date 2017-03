Kimpembe "est devenu un homme"

Dans un portrait sur Presnel Kimpembe, son père revient sur l’évolution de son fils ces derniers mois avec notamment le match face au FC Barcelone.

"Lorsqu'il jouait en équipe réserve, il avait déjà pris un logement avec Kingsley Coman. Ensuite, il est revenu à la maison et, il y a un an, il est reparti en disant : maintenant, je peux m'occuper de moi. Quand on lui rend visite, tout est propre, bien rangé. Peut-être qu'il fait des bêtises que je ne connais pas, mais je ne crois pas. Il devient de plus en plus pro. Il insiste sur le repos, il n'aime pas arriver en retard. Pour moi, c'est devenu un homme," a déclaré le père de Presnel Kimpembe dans les colonnes du Parisien.