Guingamp, le sérieux avant tout face à Fréjus

Ce soir à 18 h, l'EA Guingamp se déplace à Cannes pour y affronter Fréjus St-Raphaël en quart de finale de la Coupe de France. L'équipe bretonne partira largement favori mais attention à la formation de CFA qui réalise un beau parcours.

C'est un grand match qui attend, les joueurs de Fréjus ce soir sur la pelouse du Stade Pierre-de- Coubertin contre l'EA Guingamp. Le club de Ligue 1 a l'habitude de bien figurer en Coupe de France et une victoire dans le sud serait synonyme de qualification pour le dernier carré. Même si les Guingampais partiront favorite de cette rencontre, la formation fréjusienne n'aura absolument rien à perdre et jouera le coup à fond. A noter que Fréjus reste sur une lourde défaite 4-0 ce week-end face à Rodez alors que Guingamp s'est imposé face à Nancy sur le score de 1-0.



Rappelons qu'au tour précédent, l'équipe de Fréjus avait sorti l'AJ Auxerre 2-0 et que Guingamp de son côté était venu difficilement à bout de Quevilly sur le score de 2 buts à 1. Un match ou Gunigamp devra respecter son adversaire et se méfier du petit poucet de la compétition.



Greg Zerbone