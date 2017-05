Exposition photo inédite à l'Hôtel de Ville de Paris



La Lettre de l'économie du sport n°1294

Pour célébrer le centenaire de la Coupe de France de football, le PMU, partenaire de la compétition, Polka Magazine à la Fédération Française de football (FFF) se sont associés pour un projet photo inédit. Jusqu'au 15 juin, des clichés exclusifs de la compétition sont exposés sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris. Ils racontent l'histoire de la Coupe de France et particulièrement celles des Petits Poucets, de l'épopée des Lions de Valentigney en 1926, de l'odyssée d'El-Biar ou de Colmar jusqu'aux aventures de Calais, Quevilly, Nîmes, Chambéry, ou Fréjus... Autant de petits clubs amateurs qui, pour un soir ou pour la gloire, ont écrit l'histoire et la légende de la Coupe de France. Pour Polka Magazine, le photographe Edouard Elias a plongé dans l'intimité de ces clubs, pour comprendre comment se vivent les exploits, du tirage au sort jusqu'au lendemain des matchs, quand les héros retournent à la vie réelle, en passant par les bars PMU qui, tout au long de la saison, deviennent le lieu où la passion réunit joueurs, supporters et parieurs.