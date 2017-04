Emery veut gagner la Coupe pour dépasser Marseille

Unai Emery était en conférence de presse avant la demi-finale de la Coupe de France, mercredi soir face à l'As Monaco, qu'il juge comme un "grand défi" pour la fin de saison.

Objectif finale pour Emery

"J'attends la meilleure prestation de Monaco. Ils réalisent une grande saison, en championnat, en Champions League, en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Mercredi, ce sera un match très difficile pour nous, mais très important. Jardim va jouer ce match avec les meilleurs joueurs. La Coupe de France est très importante pour nous. C'est la centième édition, et Paris est à égalité avec Marseille au nombre de victoires (10, record national). Gagner est très important pour nous. C'est une demi-finale, à la maison, devant nos supporters et contre Monaco. C'est le meilleur match possible à jouer."



Un mot sur l'adversaire : Monaco

"Monaco réalise une très bonne saison. Ce sont de bons joueurs. Nous avons démontré que nous pouvions gagner sur le terrain, comme en Coupe de la Ligue. Si nous ne sommes pas à 100%, nous pouvons perdre. Mercredi, c'est un grand défi pour nous : prouver que nous aussi sommes une grande équipe."



La fin de la saison avec le PSG

"Nos objectifs n'ont pas changé. On pense au prochain match et l'objectif est donc de gagner la demi-finale de Coupe de France contre Monaco. Après, on pensera à la rencontre face à Nice, et on jouera les derniers matches avec de la motivation, et l'objectif de gagner. Après, il est claire que Monaco est fort. On va faire notre chemin, sans s'occuper de ce que feront les autres."