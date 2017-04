Emery se projette sur Angers, Jardim sur... le championnat

Large vainqueur de Monaco (5-0) en demi-finales de la Coupe de France, le PSG affrontera Angers pour un troisième sacre d'affilée dans la compétition. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Unai Emery a évoqué cette future opposition contre le SCO de Stéphane Moulin, un club que le technicien espagnol veut prendre au sérieux. "Angers traverse une très bonne période. Nous les avons affrontés il y a peu, et cela a donné lieu à un match compliqué. Cette équipe mérite comme nous sa place au Stade de France et la finale sera sans doute très disputée."



Avec un onze largement remanié, Monaco n'a pas fait le poids. Après l'élimination de son équipe, Leonardo Jardim a défendu son choix d'aligner de jeunes éléments. "Ce n'est pas facile de jouer à Paris avec cette jeunesse. C'est une bonne expérience pour ces jeunes joueurs. Cette jeunesse, c'est le projet de l'AS Monaco. Le résultat est secondaire", a déclaré le Portugais, désormais tourné vers des échéances plus importantes. "Nous sommes focalisés sur samedi et la réception de Toulouse. Notre ambition est de gagner un trophée en fin de saison. Nous allons donner le maximum."