Deux joueurs de Paris ont apprécié le match de Ben Arfa

Hier soir Hatem Ben Arfa a bien saisi sa chance. Titulaire en lieu et place de Cavani, l'ancien Niçois n'a pas failli et a inscrit un doublé dans la belle victoire de son équipe. Une belle performance qui ne surprend pas ses coéquipiers.

Blaise Matuidi et Adrien Rabiot tous deux titulaires à Caen hier soir ont expliqué tout le bien qu'ils pensent de HBA sur le terrain:"Il a toujours été bien dans sa tête, explique Blaise Matuidi. Après on connaît le talent d'Hatem, c'est bien qu'il l'ait démontré ce soir (mercredi). A lui de continuer à travailler comme il le fait au quotidien à l'entraînement et de saisir sa chance quand l'opportunité se présente à lui. Ce mercredi, il l'a fait".



"Bien sûr que c'est bien, enchaîne Adrien Rabiot. On est vraiment contents et je pense que lui aussi. Quand il a du temps de jeu, il essaie de faire le maximum, de donner ce qu'il peut et je pense que c'est bien qu'il ait marqué ces deux buts pour sa confiance. Peut être le déclic qu'il attend depuis si longtemps ?