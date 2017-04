Aréola compte bien s'imposer à Paris

Titulaire dans les cages parisiennes mercredi soir lors de la victoire en Coupe de France face à l'US Avranches Alphonse Aréola connaît une saison assez compliquée. Malgré tout le Parisien est jeune et souhaite continuer l'aventure avec club formateur.

Passé par Bastia ou encore Villarreal, Alphonse Aréola compte bien relancer la concurrence au niveau du poste de gardien au PSG. Le jeune international n'a pas pris de buts hier soir en Coupe de France contre l'équipe de national:"Je suis bien. Chaque fois qu'on me donne du temps de jeu, j'essaye de donner le maximum. J'étais à l'image de l'équipe sur ce match. On me donne du temps, je joue. On verra ensuite. La saison prochaine, c'est une autre histoire", a prévenu dans les colonnes de Goal un Alphonse Areola qui n'est pas annoncé sur le départ.