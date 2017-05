Angers-PSG, la finale de la 100e Coupe de France en direct

Finale de la 100e édition de la Coupe de France entre Angers et le Paris Saint-Germain. Après une saison difficile, le PSG veut sauver son année avec une victoire en coupe. Mais même avec un succès face à Angers, la saison de Paris sera marquée par les échecs en championnat et en Ligue des Champions.





Tweets by coupedefrance





C'est le match le plus important pour le PSG dans cette fin de saison, depuis plusieurs semaines, les joueurs d'Unai Emrery connaissaient parfaitement le résultat du championnat. Après ce gros échec, ils sont dans l'obligation de s'imposer face à Angers en finale de la Coupe de France. Angers peut paraitre l'adversaire parfait pour mobiliser les troupes mais attention à ne pas se faire surprendre par cette belle équipe de Ligue 1 (12e).



Pour sa 15e finale de coupe de France, le PSG n'a donc pas le droit à l'erreur s'il veut s'offrir sa 11e coupe de France et la 3e consécutive. En cas de succès, il serait seul détenteur du record du nombre de Coupes devant l'OM. Une victoire qui est espérée aussi par Bordeaux qui veut se qualifier pour la Ligue Europa, la saison prochaine. Cette finale est donc la seule possibilité pour bien finir la saison. C'est quand même la plus mauvaise saison du club depuis l'arrivée du Qatar à la tête du PSG, le prochain mercato s'annonce agité pour venir renforcer l'équipe, Paris va devoir dépenser des sommes importantes.



Depuis la fin de la saison dernière, le PSG connaît des situations des déboires extra-sportifs s'accumulent comme l'affaire Serge Aurier, Ben Arfa ou encore ces derniers jours avec les perquisitions dans les domiciles de Di Maria et Pastore.



D'après certains médias, une vive tension existe entre Unai Emery et son vestiaire depuis plusieurs semaines. La situation s'est dégradée après le match face à Caen, la semaine dernière, l'entraîneur n'aurait pas accepté le comportement des joueurs et n'est donc pas venu fêter la fin de l'ère Maxwell au PSG. Une division qu'il faudra gommer, face à Angers, pour espérer l'emporter face au SCO qui n'avait plus atteint la finale de la Coupe de France depuis 60 ans. N.P



Le parcours du SCO