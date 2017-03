Suivez Lazio - Roma

C'est le match du jour en Europe, le derby entre la Lazio et l'AS Roma, ce soir (20h45), en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Deux clubs en pleine forme en 2017, pour un derby très chaud.





Le stade Olympique de Rome, sera ce soir le théâtre d'une formidable affiche, un derby entre la Lazio et l'AS Roma. Deux équipes en pleine forme dans ce début d'année 2017 et qui veulent absolument gagner un titre cette saison, la Coupe d'Italie devient donc un objectif. Fait rare pour ce derby, le match aura lieu pour la demi-finale aller, en nocturne. Près de quatre ans après, les nombreux incidents qui avaient émaillé une rencontre entre les deux équipes, à la fois entre supporters et entre supporters et policiers. Huit personnes avaient même été blessées, notamment par des coups de couteaux.



Une revanche à prendre aussi pour la Lazio contre la Roma, les hommes de Spalletti, ont pris l'habitude de battre leurs rivaux. Ce soir, les milliers de supporters Laziali, attendront une réaction pour aller chercher un titre en fin de saison et surtout pour gagner la suprématie de la ville.

De son côté la Roma se présentera avec son 3-4-2-1 habituel. Sans Totti et Perotti. Seul gros changement dans l'effectif , la titularisation d'Emerson à la place de Juan Jesus. Objectif simple pour les deux équipes une victoire et aller chercher une finale, normalement face à la Juventus, le 02 juin prochain à Rome, pour enfin décrocher un trophée sur la scène nationale.



Les compos probables :

Lazio : Strakosha - Bastos - De Vrij - Wallace - Basta - Parolo - Biglia - Milinkovic - Lukaku Anderson - Immobile



AS Roma : Szczesny - Fazio - Manolas - Rudiger - Peres - De Rossi - Strootman - Emerson - Salah - Nainggolan - Dzeko





NICOLAS PELLETIER