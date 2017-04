Rome passe par le San Paolo pour la Juventus

Si la Juventus Turin veut rejoindre Rome et son Stadio Olimpico le 2 juin prochain pour y disputer la finale de la Coupe d'Italie, les hommes d'Allegri doivent se qualifier ce soir à 20 h 45 face au Napoli. Lors de la rencontre aller, la Juve s'était imposée sur le score de 3-1 au Juventus Stadium.

C'est ce soir que la Lazio va connaître son adversaire pour la finale de la Coupe d'Italie qui se déroulera le vendredi 2 juin. Si les Laziales ont concédé une défaite 3-2 dans leur demi-finale retour, les turinois partiront avec un bel avantage au moment du coup d'envoi.



Avec un succès acquis 3-1 il y a plus d'un mois du côté du Piémont, les turinois peuvent laisser venir et pratiquer un jeu de contre. Le Napoli va devoir faire un grand match afin d'espérer à une place en finale. Côté Bianconeri, on reste forcément serein. Cela fait 31 matchs toutes compétitions confondues qu'Allegri et ses joueurs n'ont pas connu la défaite. Trois forfaits sont tout de même à envisager pour ce match avec la non participation de Pjaca, Kean et Mandzukic.



Pour le Napoli, ce match est certainement la seule chance de remporter un titre cette saison. Oui, car sauf gros retournement de situation les hommes de Maurizio Sarri vont jouer la deuxième place avec la Roma. Ils auront également envie d'en découdre sur le terrain et de montrer à l'adversaire qu'ils croient en la qualification. Dimanche les deux équipes s'étaient déjà affrontés pour le compte de la 30è journée de Serie A pour au final un match nul 1-1.



Ce soir les Napolitains pourront compter sur un stade de San Paolo en ébullition ainsi qu'un Marek Hamsik et Dries Mertens en grande forme. Pour le moment, le Napoli n'a encaissé qu'un seul but à domicile en Coupe d'Italie. C'est donc un véritable combat de gladiateur qui attend la Vieille Dame ce soir. En plus des 11 Azzuri surmotivés, la Juventus Turin devra faire face à un public du San Paolo très hostile. De quoi s'avérer être un beau challenge quelques jours avant un quart de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone.



Greg Zerbone