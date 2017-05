Pour la Juventus, le triplé passe par Rome

Ce soir à 21h, la Juventus de Turin rencontre la Lazio de Rome pour la finale de la Coupe d'Italie. Les deux équipes ont réalisé un super parcours tout au long de la saison en Coupe nationale. C'est donc une finale de rêve qu'on attend ce soir du côté du Stadio Olimpico de Rome.





C'est une rencontre au parfum de Coupe d'Europe qui va se dérouler ce soir à Rome. La Lazio de Rome, équipe locale reçoit le champion d'Italie en titre pour disputer la finale de la TIM Cup. Les deux équipes sont en forme et ont inscrit beaucoup de buts cette saison en Coupe d'Italie. Les laziales en sont pour le moment à 10 buts inscrits pour 6 d'encaissés en 4 rencontres. En ce qui concerne la Juventus, les hommes de Massimiliano Allegri ont un bilan actuel de 10 buts marqués pour 7 d'encaissés.



Des chiffres quasi identiques pour des parcours pratiquement similaires. Durant la compétition, la Vieille Dame a rencontré l'Atalanta, le Milan AC et le Napoli. Du côté des aigles de la Lazio, il aura fallu se débarrasser du Genoa, de L'Inter ainsi que du rival, l'AS Roma dans un derby aller-retour explosif. Même si les hommes de Simone Inzaghi ne partent pas avec le costume de favori ils sont en pleine confiance, car depuis cette qualification en finale, ils ont enchaîné les bons matchs en Serie A et inscrits la bagatelle de 20 buts en 6 rencontres.



Le joueur à surveiller sera sans l'ombre d'un doute Ciro Immobile et ses 22 buts en championnat. L'ancien joueur de Dortmund compte 3 buts en TIM Cup pour le moment.





La Juventus sans sa triplette offensive



Si les Bianconeri veulent conserver leur titre en Coupe d'Italie, il faudra réaliser un gros match, sans Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Sami Khedira, Daniele Rugani et Sami Khedira, forfaits pour la rencontre à l'Olimpico. Allegri devra donc faire sans son homme de main Mandzukic et son joyau Dybala.



Un coup dur pour l'actuel finaliste de la Ligue des champions. Malgré ces nouvelles, il reste encore une belle équipe côté Turinois avec Higuain, Bonucci ou encore Gigi Buffon. L'équipe du Piémont vise un triplé historique cette saison, même si, comme le défenseur international Giorgio Chiellini l'a confié en conférence de presse, pour le moment le triplé n'est pas dans les têtes de ses partenaires: " Pour le moment, nous ne pensons pas au triplé, nous sommes concentrés sur ce match et cette finale face à la Lazio

".



Même si la Juventus Turin a perdu ce week-end au Stadio Olimpico face à la Roma, autre club de la ville, les hommes du coach transalpin voudront prendre leur revanche afin de bien préparer la fin du championnat et bien évidemment, la finale de la Ligue des champions. Rappelons que la Vieille Dame n'est pas encore assurée de finir en tête de la Serie A, même s'ils possèdent des longueurs d'avance par rapport au dauphin.









