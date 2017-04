La Lazio se voit déjà en finale ?

Vainqueur sur le score de 2 buts à 0 au match aller, la Lazio retrouve la Roma ce soir (20 h 45) pour sa demi-finale retour. Les laziales partent favoris du fait de leur bon match réalisé à l'aller. Malgré tout, le rival de toujours, la Roma fera tout pour se qualifier dans un derby qui s'annonce très électrique.

Ce soir la Lazio partira avec un avantage de deux buts. En effet, le 1er mars dernier, les Blancocelesti l'avaient emportés 2-0 grâce à Milinkovic-Savic et Ciro Immobile. Dans ce match, c'est la Roma qui va devoir retourner la situation. Privé de De Rossi, Fazio ou encore Florenzi, les hommes de Spaletti pourront néanmoins compter sur Mohamed Salah, Edin Dzeko ou bien El Shaarawy, afin de marquer très tôt dans la rencontre et pouvoir ainsi refaire son retard sur son adversaire. Côté Lazio, en l'absence de Federico Marchetti, on devrait faire confiance au jeune Albanais Strakosha dans les buts. Une titularisation qui réussit car les Aigles Romains sont invaincus depuis 10 matchs toutes compétitions confondues. L'AS Rome de son côté n'a plus perdu depuis le 9 mars avec une défaite 4-2 au Parc OL. Un match qui opposera deux équipes en confiance et qui peut faire des étincelles.



Greg Zerbone