La Juventus en demi-finales

La Juventus Turin, tenante du trophée, s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Italie en battant l'AC Milan, finaliste la saison passée et vainqueur de la Supercoupe face à la Juve, 2 à 1. Les Turinois l'ont emporté grâce à des buts signés Dybala (10) et Pjanic (21). Bacca (53) a réduit le score pour les Milanais.



Au prochain tour la Juve sera opposée à Naples, qui a obtenu son ticket devant la Fiorentina (1-0).



Les deux derniers quarts de finale seront disputés la semaine prochaine. Le premier mettra aux prises mardi l'Inter Milan et la Lazio Rome alors que l'AS Rome recevra mercredi Cesena, dernière équipe de Serie B encore engagée.