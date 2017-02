Juventus - Naples en direct

La Juventus reçoit Naples, en demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Face à une équipe de Turin qui sera diminuée, Naples veut réaliser l’exploit de s’imposer face au leader de la Série A, imprenable à domicile.

















Le titre est presque acquis pour la Juventus, ne reste plus que la Coupe d'Europe et la Coupe d'Italie à jouer. Ce soir face à Naples qui s'est incliné ce week-end face à l'Atalanta (2-0), les joueurs de Massimiliano Allegri devront faire attention à l'envie de gagner cette coupe pour les Napolitains.

Le coach de la Juventus a eu beau avertir ses joueurs, il est difficile de voir une qualification de Naples face à la Juve qui reste sur 30 victoires de rang dans son antre. Pour affronter Naples en demi-finale aller, la Juventus sera privée de trois joueurs très importants du collectif. Claudio Marchisio, Mehdi Benatia et enfin Stefano Sturaro sont forfaits pour le match. Pour rappel, la Juventus est doublement détentrice de cette Coupe d'Italie. Face à l'équipe de Naples, la Juve reste neuf victoires consécutives. Réussira-t-elle la passe de dix ce soir à la maison ?



Le programme TV des demi-finales aller de la Coupe d'Italie

Mardi 28 février

À 20 h 45, en direct sur Eurosport 1 : Juventus-Naples

Mercredi 1er mars

À 20 h 45, en direct sur Eurosport 1 : Lazio Rome-AS Roma