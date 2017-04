Higuain ne regrette pas son choix

Auteur d'un doublé face à son ancien club le Napoli hier soir, Gonzalo Higuain a permis à la Juve de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Italie. Après la rencontre, il est revenu sur son choix de quitter le SSC Naples pour rejoindre la Vieille Dame.

"Je suis content de ce choix, parce que je suis arrivé serein, sur et en dehors du football. C'était ce que je voulais et je l'ai fait. Sur un plan personnel, j'ai fait un bon choix. À 29 ans, je ne pense pas encore à ce que je suis et ce que j'ai fait. C'est peut-être ça qui me fait aller vers l'avant. Les journalistes parlent toujours de l'argent, mais ils ne comprennent pas. Les contrats sont conséquents, c'est vrai, mais je pense que tout footballeur pense à l'argent. Mais quand on change l'équipe, on le fait pour soi-même, pour son bonheur. J'ai décidé de rejoindre la Juve, et je ne regrette pas mon choix. Je ne connaissais pas Turin, je me disais que c'était calme et agréable et maintenant je peux dire que c'était vrai".