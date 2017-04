Le Borussia Dortmund veut sauver sa saison face au Bayern

Ce soir à 20h45, suite de la Coupe d'Allemagne avec le choc, le Klassiker que tout le monde attend entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Le vainqueur se qualifiera pour la finale et ira retrouver l'Eintracht Francfort qui s'est qualifié hier soir face au Borussia Mönchengladbach au tirs aux buts.

Ce soir le Borussia Dortmund doit une revanche à ses supporters. Battu il y a quelques semaines 4-1 en Bundesliga par le Bayern, les hommes de Thomas Tuchel ont passé des moments difficiles ces derniers temps. Outre la grosse défaite, l'attentat avant le match de Ligue des champions et l'élimination face à l'AS Monaco, le BVB s'est rassuré ce week-end avec une victoire 3-2 sur la pelouse de Mönchengladbach en championnat.



Un match qui est très important pour les jaune et noir, car c'est le seul moyen de remporter un trophée cette saison. Une élimination et la saison serait clairement en demi-teinte. Même si pour le moment la possibilité d'un départ n'a pas été évoqué, il se peut que l'entraîneur soit en danger si le Borussia Dortmund ne se qualifie pas ce soir. Surtout que depuis quelques semaines son nom circule du côté d'Arsenal.



Côté Bayern aussi, cette rencontre est pratiquement capitale pour la saison. Quasi assuré d'être champion d'Allemagne, les Munichois ont perdu en quart de finale de Ligue des champions la semaine dernière, autant dire qu'une élimination au porte de la finale en Coupe nationale serait mal vécue dans la Bavière. Les hommes de Carlo Ancelotti sont en plus à domicile ce soir. Cette saison le Bayern Munich en a mis 4 au Borussia il y a quelques semaines. Ils restent également sur un match nul à domicile face à Mayence.



Au niveau des blessés, Manuel Neuer ne pourra pas être aligné tout comme Alaba, Hummels et Boateng pour le moment incertains. Au Borussia, là aussi on devra faire face à une cascade de blessures avec Sahin, Gotze, Sokratis, Bartra, Rode et Schurrle tous incertains.



Bonne nouvelle pour l'équipe de la Rühr, le retour de Marco Reus qui pourrait bien faire mal à une défense du Bayern remaniée. Un Klassiker qui tiendra une nouvelle fois toutes ses promesses. A surveiller, le duel entre Aubameyang et Lewandowski.



Grégory Zerbone