Francfort-Dortmund, suivez la finale de la Coupe d'Allemagne

Le Borussia Dortmund joue contre l'Eintracht Francfort en finale de la Coupe d'Allemagne. Les hommes de Thomas Tuchel partiront favoris face à une équipe surprise dans cette compétition.





La saison en Bundesliga est terminée. Malgré tout il reste encore une rencontre à disputer. Celle-ci compte pour la Coupe d'Allemagne avec la finale. Le Borussia Dortmund, 3e de Bundesliga rencontre sur la pelouse du Stade Olympique de Berlin l'Eintracht Francfort. Les jaune et noir sont favoris et peuvent sauver leur saison avec un titre de plus à leur palmarès.



Un titre qui pourrait très certainement être le dernier pour Pierre-Emerick Aubameyang avec le Borussia. Le Gabonais étant très demandé à l'approche du mercato estival. Au niveau du match, les joueurs de la Ruhr auront un avantage psychologique sur leur adversaire car lors de la dernière rencontre en championnat avec les deux formations, Dortmund s'était imposé 3-1. Côté parcours les partenaires de Marcel Schmelzer et Ousmane Dembélé ont eu à jouer 5 matchs à commencer par un succès à l'extérieur contre l'Eintracht Trier, équipe de 5e division.



Au 2e tour, ils sont passés tout près de l'élimination face à l'Union Berlin et un match remporté au final durant les séances des tirs au but. Même scénario lors du tour suivant et une victoire face au Herta Berlin. Deux séances avant un quart de final bien géré 3-0 face au petit poucet de la compétition le Sportfreude Lotte.



En demi-finale, le Borussia est sorti vainqueur du très gros choc face au Bayern Munich. Succès 3-2 sur la pelouse de l'Allianz Arena avec un énorme Ousmane Dembélé.





Francfort n'a rien à perdre



Les joueurs de Niko Kovac peuvent aller chercher une 5e coupe d'Allemagne dans leur histoire. Et l'exploit est possible car durant toute la saison la formation de Francfort est passé à chaque fois au bord de l'élimination mais s'en est sorti à chaque fois. Au premier tour, victoire lors des tab.



Même histoire pour le deuxième tour avec cette fois-ci un succès face à Ingolstadt avant de venir à bout d'Hanovre 2-1 en huitième. Le match en quart était face à Bielefeld et une victoire 1-0. Pour finir en demi-finale, la rencontre a été très serré avec une qualification pour la finale au tirs aux but contre Mönchengladbach.



C'est donc avec beaucoup de minutes dans les pattes que le 11 du technicien croate se déplace à Berlin samedi soir. Assuré de jouer en Bundesliga la saison prochaine, Francfort n'aura donc rien à perdre et pourrait se qualifier pour l'Europa League.







Greg Zerbone