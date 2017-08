Arsenal remporte le Community Shield

Les Gunners d'Arsenal se sont imposés face au Blues de Chelsea dans le traditionnel Community Shield d'avant-saison aux tirs au but (1-1, 4 tab 1). On attendait une performance de Lacazette, mais c'est Giroud qui a inscrit le penalty de la victoire dans ce duel 100% londonien. Arsène Wenger et ses hommes confirment leur statut de grande équipe de Coupes.





Tweets by Arsenal