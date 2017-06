Football - Transferts

Claudio Bravo va quitter l'Angleterre

Claudio Bravo ne va pas rester à Manchester City cette saison. Le gardien est passé à côté de sa saison et pourrait rejoindre Villarreal ou le Red Bull Leipzig.





Arrivé en provenance du FC Barcelone pour 18 millions d'euros, l'international chilien pourrait faire ses valises prochainement et quitté l'Angleterre. Il aurait deux pistes sérieuses avec le Red Bull Leipzig et le club de Villarreal qui aime son profil et compte sur lui pour la saison à venir. Une information confirmée par les tabloïds britanniques.