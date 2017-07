Football - Transferts

Cinquième recrue pour le PSG

Le PSG féminin a profité du mercato d'été pour recruter de nouvelles joueuses dont la jeune gardienne de but allemande de 18 ans Charlotte Voll. L'une des plus grands espoirs du football allemand a rejoint le club de la capitale jusqu'au 30 juin 2019.



Ravie de sa venue, elle a déclaré:



« Je suis très fière de rejoindre un grand club comme le Paris Saint-Germain. J'espère pouvoir apprendre au contact des meilleures et continuer ma progression afin de pouvoir apporter le maximum au club dans les années à venir. »