Football - News

chiffre du jour: 175 matchs pour Casillas

Iker Casillas est devenu le joueur à avoir disputé le plus de matchs en Coupe d'Europe. Désormais il passe devant Paolo Maldini.

Hier le FC Porto s'est fait éliminé face à la Juventus Turin avec une défaite 1 but à 0. Ce match a été l'occasion pour Iker Casillas de devenir le joueur à disputer le plus plus grands nombre de matchs en Coupe d'Europe.



175 - Iker Casillas va devenir le joueur qui compte le plus de rencontres en compétition européenne dépassant Paolo Maldini (174). Légende. pic.twitter.com/neAaOmeBoC — OptaJean (@OptaJean) 14 mars 2017