Cheick Tioté meurt à l'entraînement

Arrivé en Chine l'an dernier après six saisons passées à Newcastle, Cheick Tioté est décédé ce lundi suite à un malaise cardiaque. Le joueur allait fêter ses 31 ans dans quelques jours. D'après l'agent du joueur de Beijing Enterprises, l'Ivoirien s'est écroulé lors d'un entraînement avec le club chinois. "C'est avec une profonde tristesse que je confirme que mon client Cheick Tioté est malheureusement décédé aujourd'hui. Nous ne pouvons pas en dire plus à cet instant et nous demandons que l'intimité de sa famille soit respectée dans ce moment difficile", a expliqué le représentant de l'ancien milieu de terrain des Magpies qui a transmis un communiqué aux médias britanniques.