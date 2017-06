Les Bleuets stoppés par l'Italie en 1/8e de finale

Grosse désillusion pour l'Equipe de France des moins de 20 ans qui s'incline 2-1 face à l'Italie en huitième de finale de la Coupe du monde en Corée du Sud.

Ludovic Batelli et ses hommes n'ont jamais trouvé des solutions face à l'équipe d'Italie ce jeudi en huitième de finale de championnat du monde du côté de la Corée du Sud. Les Bleuets ont commis trop d'erreurs notamment dans le secteur défensif face à une équipe transalpine qui a parfaitement joué sa chance de par ses contre-attaques et son jeu défensif. Même si Jean-Kevin Augustin a égalisé juste avant la mi-temps avec un penalty transformé, les coéquipiers de Lucas Tousart n'ont pas pu mettre trop à mal leur adversaire. L'Equipe de France s'arrête donc en huitième de finale et n'ont pas rempli l'objectif qui était de se retrouver dans le dernier carré.