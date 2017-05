Batelli se voit dans le dernier carré

A quelques semaines du début de la Coupe du monde U20 en Corée du Sud, Ludovic Batelli a annoncé son groupe . Une équipe qu'il estime capable de rejoindre le dernier carré du tournoi.

"On aurait voulu y aller avec un autre effectif, mais les événements font que d'autres garçons sont là. S'ils sont appelés, c'est qu'ils ont des qualités et ont fait preuve d'un état d'esprit remarquable. D'autres n'y sont pas parce que sur les deux derniers rassemblements, j'ai vu des choses qui ne m'ont pas plus au niveau de l'état d'esprit. Si j'ai fait ce groupe, c'est que j'ai l'intime conviction que c'est un groupe de qualité. Il faudra très bien rentrer dans cette phase de poules et si on rentre bien dans cette phase de poules, on a l'équipe pour atteindre le premier objectif, qui est d'être dans le dernier carré." Une déclaration aux micros de Goal.