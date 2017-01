Taiwo signe à Lausanne

L'ancien défenseur latéral de l' Olympique de Marseille, Taye Taiwo (31 ans) s'est engagé pour six mois au FC Lausanne après avoir quitté le HJK Helsinki.



Après l'OM, avec lequel il a été champion de France en 2010 et a gagné deux Coupes de la Ligue, l'international nigérian (54 sélection) a ensuite rejoint le Milan AC en 2011 avant de connaître d'autres clubs : Queens Park Rangers, Dynamo Kiev et Bursaspor. Il avait rejoint le HJK Helsinki en 2015.