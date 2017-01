Hoarau élu meilleur joueur du championnat suisse

Guillaume Hoarau (Young Boys de Berne) a été choisi meilleur joueur de Super League 2016. Le Français, élu par un jury de capitaines et d'entraîneurs du Championnat de Suisse de football, a été préféré à Matias Delgado (Bâle) et Marco Schneuwly (Lucerne).



Dans la catégorie entraîneurs, c'est Fabio Celestini (Lausanne-Sport), qui a été élu devant le coach du FC Bâle, Urs Fischer et celui de YB, Adi Hütter.



Palmarès

Meilleur joueur de Super League: Guillaume Hoarau (Young Boys)



Meilleur entraîneur: Fabio Celestini (Lausanne-Sport)



Meilleur jeune: Denis Zakaria (Young Boys)



Equipe-type de Super League: Vaclik (Bâle); Lang (Bâle), Suchy (Bâle), Ziegler (Sion), Lecjaks (Young Boys); Carlitos (Sion), Delgado (Bâle), Zakaria (Young Boys), Alioski (Lugano); Hoarau (Young Boys), Marco Schneuwly (Lucerne)