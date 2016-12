Football - People

Carlos Tevez s'est marié

L'attaquant argentin a épousé, jeudi, son amour d'enfance Vanesa Mansilla. Et maintenant, cap sur la Chine pour la famille Tevez !

Carlos Tevez (32 ans) a rencontré Vanesa Mansilla lorsqu'il avait 13 ans, et ils ne se sont plus quittés depuis. Les deux filles du couple, Florencia et Katie, assistaient à l'événement.



Vanesa Mansilla, qui a suivi Tevez à chacune des ses étapes - Corinthians, West Ham, Manchester United puis City, Juventus et Boca Juniors -, s'apprête à découvrir la Chine : une fois les festivités liées au mariage terminées - elles durent quatre jours et réunissent quelque 260 invités -, la famille Tevez mettra le cap sur Shanghaï. L'attaquant va en effet s'engager auprès du club de Shanghaï Shenhua pour une rémunération de 40 millions d'euros par saison !



