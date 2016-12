Football - Transferts

Carlos Tevez part en Chine

C'est ce qui s'appelle une offre qui ne se refuse pas. L'Argentin Carlos Tevez quitte Boca Juniors pour l'équipe chinoise de Shanghai Shenhua qui lui offre un contrat mirobolant.

A 33 ans (en février prochain), l'ancien attaquant de Manchester (United et City) et de la Juventus Turin a reçu le genre de proposition financière qui ne se refuse pas : un salaire de 40 millions d'euros par saison ! Boca Juniors a beau être le club de son coeur, il ne pouvait pas s'aligner. À Boca, il touche environ deux millions par an. "Boca Juniors est parvenu à un accord avec Shangai Greenland Shenhua pour le transfert de Carlos Tevez, respectant la volonté du joueur de continuer sa carrière footballistique dans le pays asiatique", annonce le club argentin. Boca Juniors demandait 10 millions de dollars pour libérer son joueur emblématique.



Après l'Argentine, le Brésil, l'Angleterre et l'Italie, Tevez va donc connaître son cinquième championnat.



Le Shanghai Shenhua, ex-club de Didier Drogba et Nicolas Anelka, a terminé 4e de la dernière Super League chinoise et participera à la prochaine Ligue des champions d'Asie. Alors que son grand rival, Shanghai SIPG, a recruté l'international brésilien Oscar (Chelsea), Shenhua Shanghai compte se renforcer pour contester la suprématie du Guangzhou Evergrande, sextuple champion de Chine en titre. Outre Tevez, l'entraîneur uruguayen de Shenhua Shanghai, Gustavo Poyet, pourra s'appuyer en 2017 sur le Sénégalais Demba Ba (ex-Newcastle) et le Nigérian Obafemi Martins (ex-Inter Milan).