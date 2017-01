Togo - RD Congo en direct

Le groupe C livre son verdict pour les quarts de finale et il y aura deux poids lourds au tapis entre le Togo d'Emmanuel Adebayor, la RD Congo, demi-finaliste de la dernière édition, la Côte d'Ivoire tenante du titre et le Maroc d'Hervé Renard.





La RD Congo n'a besoin que d'un nul tandis que le Togo doit vaincre en soignant sa différence de buts pour éviter le pire en cas de parité entre Ivoiriens et Marocains qui s'affrontent dans le même temps. La pression est clairement sur les "Eperviers" du Togo. Après la défaite 3-1 contre le Maroc, des supporters togolais s'en sont pris au gardien Kossi Agassa sur les réseaux sociaux et d'autres ont vandalisé son domicile à Lomé, tentant même d'y mettre le feu avant d'être stoppés par la police.