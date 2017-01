Maroc - Côte d'Ivoire en direct

Le groupe C (20h00) livre son verdict pour les quarts de finale et il y aura deux poids lourds au tapis entre la Côte d'Ivoire tenante du titre, le Maroc d'Hervé Renard, le Togo d'Emmanuel Adebayor et la RD Congo, demi-finaliste de la dernière édition.





Hervé Renard, aujourd'hui à la tête du Maroc, va-t-il éliminer la Côte d'Ivoire qu'il avait portée au sacre en 2015 ? Il lui suffit d'un point contre les Ivoiriens pour atteindre son dessein. Les Eléphants seront de leur côté obligés de l'emporter pour continuer à défendre leur couronne.