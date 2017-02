Les stades de la CAN financés par la Chine

En décembre dernier, le président gabonais Ali Bongo a remercié la Chine sans qui la CAN "n'aurait pas pu avoir lieu".

L'Afrique vibre depuis le 14 janvier 2017 au rythme de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée au Gabon. Cette compétition, la plus prestigieuse du continent, est organisée tous les deux ans et donne lieu à une guerre des investisseurs et des contrats.



En décembre dernier, le président gabonais Ali Bongo et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés à Beijing pour consolider leur partenariat. Ali Bongo a saisi cette occasion pour remercier la Chine sans qui la CAN "n'aurait pas pu avoir lieu". Les détails de l'accord entre le Gabon et l'Empire du milieu n'ont pas été dévoilés. Mais les termes sont connus : la Chine finance la construction des stades en échange d'un accès privilégié aux matières premières.



A titre d'exemple, en 2010, la Chine a financé à hauteur de 500 millions de dollars et construit les quatre stades utilisés pour la compétition en Angola. Un investissement qui, sur le long terme, a évidemment servi les intérêts du gouvernement chinois. " Il n'est pas surprenant de découvrir que depuis 2010, la Chine est devenu le premier importateur de pétrole brut angolais. En sept ans, la Chine a acheté pour 27 milliards de dollars de pétrole, soit cinq fois plus que les États-Unis, le deuxième importateur ", souligne Simon Chadwick, spécialiste de l'économie du sport à l'université de Salford.



Africa Top Sports