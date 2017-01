Le Maroc sort la Côte d'Ivoire

Le Maroc d'Hervé Renard bat la Côte d'Ivoire (1-0) et termine à la deuxième place du groupe C. Tenante du titre, la Côte d'Ivoire quitte la compétition prématurément.

Hervé Renard, aujourd'hui à la tête du Maroc, élimine la Côte d'Ivoire qu'il avait portée au sacre en 2015. Il lui suffisait d'un point contre les Ivoiriens pour atteindre son dessein. Le Maroc a fait mieux que ça en s'imposant 1 à 0 et assure sa place en quarts de finale de la CAN.



Le Maroc s'en est sorti grâce à un but du Nîmois Rachid Alioui (63e), meilleur buteur de Ligue 2 (11 buts).