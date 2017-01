Le Maroc d'Hervé Renard battu d'entrée par la RDC

La République Démocratique du Congo s'est imposée face au Maroc (1-0), lundi lors de la Coupe d'Afrique des nations (groupe C). La sélection de Hervé Renard s'est inclinée sur un but de Hervé Kage (55e) et n'a pas réussi à recoller malgré l'expulsion de Lomalisa Mutambala (81e). Les Congolais prennent donc les commandes du groupe puisqu'un peu plus tôt, la Côte d'Ivoire avait été tenue en échec par le Togo (0-0).