Le Mali n'a pas rempli son contrat





Pour atteindre les quarts de finale de la CAN, le Mali d'Alain Giresse devait s'imposer face à l'Ouganda, déjà éliminé, et compter sur une défaite de l'Égypte face au Ghana. Aucune des deux conditions n'a été remplie. Non seulement, l'Egypte a battu le Ghana (1-0) pour terminer à la première place du groupe D, mais le Mali n'a pas gagné non plus, tenu en échec par l'Ouganda (1-1). Maigre consolation pour le Mali : la sélection d'Alain Giress a marqué son premier but de la compétition par Bissouma.