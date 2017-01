Le Mali de Giresse fait match nul avec l'Egypte

Pas de vainqueur entre le Mali et l'Egypte (0-0), mardi soir au stade de Port-Gentil, dans le groupe D de la Coupe d'Afrique des nations. Ce résultat nul entre les hommes d'Alain Giresse et les partenaires de Mohamed Salah fait le bonheur du Ghana, tombeur un peu plus tôt de l'Ouganda (1-0) et seul en tête de la poule.