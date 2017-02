Le Cameroun champion d'Afrique

Les Lions indomptables ont remporté la Coupe d'Afrique en renversant l'Egypte en finale (2-1), dimanche à Libreville. Les Pharaons avaient pourtant ouvert la marque en première période par l'intermédiaire d'Elneny (22e). Mais Nicolas Nkoulou a égalisé après la pause (60e) et Aboubakar a inscrit le but de la victoire en toute fin de match (89e).





Le Cameroun succède à la Côte d'Ivoire, sacrée en 2015, et sera tenante lors de la prrochaine édition qui se déroulera... au Cameroun ! A Libreville, au Gabon, les Lions indomptables ont été sacrée dans cette CAN 2017 marquée par de nombreuses surprises, avec notamment la belle troisième place du Burkina Faso et l'élimination précoce de favoris comme l'Algérie. La finale opposait toutefois deux places fortes du football continental. L'Egypte est la nation qui s'est le plus illustré dans l'histoire de la compétition avec 7 victoires. Le Cameroun est désormais seul deuxième au palmarès avec 5 trophées. Mais le dernier datait de 2002. Après 15 ans d'attente, les Lions indomptables redeviennent champions d'Afrique !