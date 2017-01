La RD Congo termine en tête

Avec sa victoire 3-1 sur le Togo, la RD Congo se qualifie pour les quarts de finale de la CAN en terminant en tête de son groupe (C) devant le Maroc, tombeur finale de la Côte d'Ivoire, tenante du titre.



Le groupe C livre son verdict pour les quarts de finale et il y aura deux poids lourds au tapis entre le Togo d'Emmanuel Adebayor, la RD Congo, demi-finaliste de la dernière édition, la Côte d'Ivoire tenante du titre et le Maroc d'Hervé Renard.





La RD Congo n'avait besoin que d'un nul tandis que le Togo devait s'imposer en soignant sa différence de buts pour éviter le pire en cas de parité entre Ivoiriens et Marocains qui s'affrontaient dans le même temps. Face à la sélection de Claude Le Roy, les Congolais ont rapidement tué tout suspense, inscrivant trois buts par Junior Kabananga (28e), Firmin Mubele (53e), et enfin un coup-franc direct de Paul-José M'Poku (80e). Entre temps, les Togolais d'Emmanuel Adebayor, qui terminent derniers de leur poule, avaient réduit la marque grâce à Kodjo Fo Doh Laba (69e).