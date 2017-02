L'Egypte en finale au terme d'un match fou

L'Egypte est le premier qualifié pour la finale de la CAN 2017 après sa victoire aux tirs au but face au Burkina Faso (1-1, 4 tab à 3), au terme d'un scénario incroyable. Les Pharaons avaient ouvert la marque par Salah (67e), mais Bance a égalisé dans la foulée pour les Burkinabés (73e). Aucun but en prolongation, place à une séance de tirs au but. El-Said rate le premier pénaty des Egyptiens... mais Kouakou et Traore ratent les deux derniers tirs du Burkina Faso ! L'Egypte affrontera en finale le Cameroun ou le Ghana, qui s'affrontent jeudi.