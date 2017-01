L'Algérie de Mahrez tenue en échec par le Zimbabwe

Malgré un doublé de sa star Riyad Mahrez, l'Algérie a été tenue en échec par le Zimbabwe (2-2) pour son entrée en lice dans la CAN 2017, dimanche. Mahachi sur penalty et Mushekwi ont été les deux buteurs du Zimbabwe, qui menait jusqu'à la 82e minute et le but de l'égalisation de Mahrez.