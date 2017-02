Egypte ou Cameroun, quel roi pour l'Afrique?

La finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 oppose ce soir (20h00) les Pharaons d'Egypte aux Lions indomptables du Cameroun.





Qui succédera à la Côte d'Ivoire, sacrée en 2015 ? Réponse ce soir à Libreville, au Gabon. Cette CAN 2017 a été marquée par de nombreuses surprises, avec notamment la belle troisième place du Burkina Faso et l'élimination précoce de favoris comme l'Algérie. Mais la finale opposera deux places fortes du football continental. L'Egypte est la nation qui s'est le plus illustré dans l'histoire de la compétition avec 7 victoires. Le Cameroun partage la deuxième place des bilans avec le Ghana, avec 4 victoires. Toutefois, la dernière victoire des Pharaons remonte à 2010 et les Lions indomptables ne se sont plus imposés depuis 2002. Le vainqueur sera donc le nouveau roi d'Afrique... jusqu'à la nouvelle édition.