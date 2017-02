Cameroun: le sélectionneur se plaint des primes

Le sélectionneur du Cameroun Hugo Broos juge le montant des primes fixé par sa Fédération comme "un manque de respect", à la veille de la demi-finale de la CAN contre le Ghana. "Nous, et je dis bien +nous+, pas seulement les joueurs mais l'ensemble du groupe, nous ne sommes pas contents des primes. Elles sont un manque de respect", a déclaré le Belge. "Quand on réussit de telles performances, les joueurs et tout le monde dans ce groupe, méritent un peu plus."



Les joueurs et le staff sont censés recevoir 15,5 millions de francs CFA (24.000 euros) chacun pour leur participation au tournoi, plus 12 millions de primes (18.000 euros) pour un quart de finale et 3 millions (4.500 euros) pour une demie.