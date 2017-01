Burkina Faso - Tunisie, le quart inattendu

Place aux quarts de finale de la CAN 2017 avec une première affiche surprise entre le Burkina Faso et la Tunisie. Les Burkinabés ont réussi à s'extraire d'un groupe dans lequel figurait le Cameroun, grand favori, et le Gabon pays organisateur de la compétition. Les Aigles de Carthage ont pour leur part obtenu leur qualification au sein d'un groupe dont l'Algérie n'a pas réussi à sortir.





Equipes probables :



Burkina Faso : Kouakou, Coulibaly, Kone, Dayo, Yago, Traore, Kabore, Nakoulma, Traoré, Pitroipa, Diawara.



Tunisie : Jridi, Maaloul, Abdennour, Ben Youssef, Nagguez, Sassi, Ben Amor- Sliti, Khaziri, Msakni, Khenissi.