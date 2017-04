L'ancien Catalan, Thiago Alcantara prolonge son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2021. Le milieu de terrain semble être satisfait de sa nouvelle vie en Allemagne. A 26 ans, il compte 5 buts en 25 matchs de Bundesliga.

BREAKING! @Thiago6 has extended his contract at #FCBayern until 2021 🤝 #MiaSanMia #Thiago2021 pic.twitter.com/yD280RUGEu