Tuchel, grand fan de Dembélé

Dans une interview sur le site de l'UEFA, Thomas Tuchel a affiché son admiration envers Ousmane Dembélé.



L'entraîneur du Borussia Dortmund explique que : "le mot talentueux a été inventé pour décrire des joueurs" comme le milieu offensif français. C'est un talent extraordinaire. Il dribble comme personne, est à l'aise avec les deux pieds, il est imprévisible et sait aussi faire les passes qu'il faut. Jouer à ce niveau, avec autant de pression, devant 80 000 spectateurs à un si jeune âge, ce n'est pas rien. Et dans un pays qui n'est pas le sien ! Mais il est important, malgré tout son talent et toute son ambition, de s'assurer qu'il garde les pieds sur terre."