Tottenham sur un joueur du Bayern Munich

En manque de temps de jeu avec le Bayern Munich, Douglas Costa pourrait rebondir chez les Spurs. Le Brésilien joue très peu avec le club bavarois et ne se sent plus forcément à l'aise. Après la Juventus Turin, c'est au tour de Tottenham de se renseigner sur son profil.

Le club anglais pourrait débourser 30 millions de livres, soit 36 millions d'euros, pour le footballeur brésilien de 26 ans. Sa venue à White Hart Lane permettrait de pallier à l'échec de Moussa Sissoko. L'ancien joueur du Shakhtar Donetsk ne fait pas partie des titulaires indiscutables de Carlo Ancelotti et pourrait trouver un nouveau point de chute.