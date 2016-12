Torsten Frings, nouvel entraîneur de Darmstadt

L'ancien international allemand Torsten Frings est le nouvel entraîneur de Darmstadt, lanterne rouge de la Bundesliga. Frings incarne "la rigueur et l'authenticité" et dispose d'"une longue expérience dans le football en tant que joueur de Bundesliga et international", estime le patron de Darmstadt, Rüdiger Fritsch.



C'est la première fois que cet ancien joueur de 40 ans, passé par le Bayern Munich (2004-2005) et surtout le Werder Brême (1997-2002 puis 2005-2011), dirigera seul l'entraînement d'une équipe. Il avait été co-entraîneur du Werder d'octobre 2014 à septembre 2016.