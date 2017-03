Spider-Man va-t-il voler sur le Stade Olympique de Berlin ?

Ce week-end, le Borussia Dortmund se déplace au Stade Olympique de Berlin pour y affronter le Hertha. Au classement, les joueurs de la capitale sont cinquième à 7 points du Borussia Dortmund qui lui de son côté pointe sur la dernière marche du podium. Un match qui sent bon l'Europe. Coup d'envoi samedi à 15 h 30.



Le Borussia Dortmund peut prendre le large sur son adversaire du week-end. Une victoire et les hommes de Thomas Tuchel prendraient 9 longueurs d'avance avec le Hertha Berlin. Côté dynamique, même si le Borussia reste sur une très belle qualification acquise face au Benfica mercredi soir et un succès 6-2 à domicile contre Leverkusen il y a une semaine, il n'en reste pas moins très friables à l'extérieur avec cette stat.



Sur 36 points hors de ses bases, les jaunes et noirs en ont seulement pris 16. Le Herta Berlin de son côté n'a perdu qu'une seule fois cette saison au Stade Olympique de Berlin et c'était le 10 décembre 2016. En 2017, c'est une forteresse imprenable même le Bayern s'y est cassé les dents.



Aubameyang - Dembélé, un duo explosif



Cette saison Dortmund peut compter sur un grand Pierre-Emerick Aubameyang avec ses 21 buts. Grâce à ce total, il est meilleur buteur du championnat devant un certain Lewandowski. Meilleur buteur et il le doit grandement au jeune Français, Ousmane Dembélé. Révélation du championnat avec ses 9 passes décisives et 6 buts il est en pleine forme et tente de faire oublier un Marco Reus barré par les blessures. Une belle progression pour l'ancien Rennais.



Hertha Berlin: la surprise de Bundesliga



Le Hertha Berlin, une surprise ? Eh bien pas forcément, cela fait quelques années que le Herta tente d'accrocher l'Europe. L'année passée, les Berlinois avaient terminés 7ème avec 50 points à égalité avec Mayence alors 6ème.



Sans réelles stars, c'est un effectif composé de joueurs d'expérience et de jeunes joueurs venant soient d'Allemagne (Kraft, Plattenhardt, Weiser...) d'Europe (Duda, Darida, Stocker...) ou encore du Brésil (Ronny, Allan...).

Le joueur le plus connu est l'ex Lillois, Salomon Kalou, deuxième meilleur buteur de son club. Le joueur le plus dangereux est quant à lui le Bosnien, Vedad Ibisevic avec ses 10 réalisations en championnat. Une équipe entraînée par le Hongrois Pal Dardai.



Alors Dortmund, première équipe à gagner en 2017 à Berlin ? réponse samedi après-midi.



GZ